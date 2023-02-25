У жителя Улан-Удэ конфисковали автомобиль за пьяную езду

Горожанина дважды остановили нетрезвым за рулём



Советский районный суд Улан-Удэ признал автомобилиста виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения». Ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 250 часов, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года.



Так, в период привлечения к административной ответственности за пьяное вождение он вновь сел за руль нетрезвым. Его остановили сотрудники ДПС. Состояние алкогольного опьянения подтверждено актом освидетельствования.



По закону транспортное средство, принадлежащее обвиняемому и использованное им при совершении преступления, подлежит конфискации и обращению в собственность государства на основании обвинительного приговора. В связи с чем автомобиль нарушителя конфисковали в доход государства, сообщает пресс-служба Советского районного суда Улан-Удэ.





