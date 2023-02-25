25 февраля

24 февраля

Популярное

У жителя Улан-Удэ конфисковали автомобиль за пьяную езду

У жителя Улан-Удэ конфисковали автомобиль за пьяную езду
Общество,  Фото:pixabay.com
Горожанина дважды остановили нетрезвым за рулём

Советский районный суд Улан-Удэ признал автомобилиста виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения». Ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 250 часов, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года.

Так, в период привлечения к административной ответственности за пьяное вождение он вновь сел за руль нетрезвым. Его остановили сотрудники ДПС. Состояние алкогольного опьянения подтверждено актом освидетельствования.

По закону транспортное средство, принадлежащее обвиняемому и использованное им при совершении преступления, подлежит конфискации и обращению в собственность государства на основании обвинительного приговора. В связи с чем автомобиль нарушителя конфисковали в доход государства, сообщает пресс-служба Советского районного суда Улан-Удэ.


суд приговор ПДД

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

У жителя Улан-Удэ конфисковали автомобиль за пьяную езду
У жителя Улан-Удэ конфисковали автомобиль за пьяную езду
Общество, 25.02.2023
Горожанина дважды остановили нетрезвым за рулём 
По турмашрутам Бурятии ходят 93 человека
По турмашрутам Бурятии ходят 93 человека
Общество, 25.02.2023
Туристские группы зарегистрированы в разных районах республики
В Бурятии усилится ветер
В Бурятии усилится ветер
Общество, 25.02.2023
Порывы ветра достигнут 20 м/с
Движение на Ольхонской переправе могут ограничить из-за нарушителей
Движение на Ольхонской переправе могут ограничить из-за нарушителей
Общество, 25.02.2023
Водители сворачивают с неё, сокращая до Хужира, при этом уничтожая разметку переправы и ограничительные вешки
Прогулки по Улан-Удэ. Февраль 2023
Прогулки по Улан-Удэ. Февраль 2023
Общество, 25.02.2023
Битва коммунальщиков с деревьями, хии-мориновая аллея на Лысой горе, виды с «Гагаринского» небоскрёба и загадочные раскопки на Элеваторе
И.о. прокурора Бурятии осмотрел обновленную котельную в Тарбагатае
И.о. прокурора Бурятии осмотрел обновленную котельную в Тарбагатае
Общество, 25.02.2023
В прошлом году здесь установили два новых котла 
Жители Бурятии могут попасть на приём к прокурорам
Жители Бурятии могут попасть на приём к прокурорам
Общество, 25.02.2023
Михаил Филичев и Светлана Козлова проведут приёмы граждан
В Бурятии сохранится тёплая погода
В Бурятии сохранится тёплая погода
Общество, 25.02.2023
Снег обойдёт республику стороной
Улан-удэнцев попросили не бросать машины перед парковкой аэропорта
Улан-удэнцев попросили не бросать машины перед парковкой аэропорта
Общество, 24.02.2023
Выезд с неё недавно оказался заблокирован из-за внедорожника
В столице Бурятии изменилось движение автобусов № 27
В столице Бурятии изменилось движение автобусов № 27
Общество, 24.02.2023
Из-за реконструкции тепломагистрали в городе перекрыли три участка
Ещё один район Бурятии решил не отмечать Масленицу из-за спецоперации
Ещё один район Бурятии решил не отмечать Масленицу из-за спецоперации
Общество, 24.02.2023
Настоящие народные гуляния заиграевцам пообещали устроить после возвращения бойцов с СВО
В Бурятии к концу недели потеплеет до +4 градусов
В Бурятии к концу недели потеплеет до +4 градусов
Общество, 24.02.2023
Плюсовую температуру пообещали на юге республики
В Бурятии увековечили память погибшего на СВО добровольца
В Бурятии увековечили память погибшего на СВО добровольца
Общество, 24.02.2023
В честь бойца в его родной школе открыли мемориальную доску

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^