В Улан-Удэ днём до -3

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В республике сегодня ветрено



По данным Бурятского гидрометцентра, в воскресенье, 26 февраля, в регионе преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Днём облачно, местами небольшой снег, по юго-западу и Прибайкалью до умеренного, ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах до 15-20 м/с, температура -2,-7, местами до +4, по северу -8,-13.



В Улан-Удэ ветер восточный 5-10 м/с. Облачно с прояснением, небольшой снег, ветер северо-западный 7-12 м/с, температура днём -1,-3.

