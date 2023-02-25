В Бурятии усилится ветер

Порывы ветра достигнут 20 м/с
В ближайшие дни в республике несколько ухудшится погода. Предупреждение по этому поводу опубликовал Бурятский гидрометцентр.
Так, днём 26 февраля и 27 февраля в республике ожидается снег. Местами северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с. Позёмка, метели.
Синоптики предупреждают о том, что на дорогах местами заносы, накаты, гололедица.
В воскресенье в республике ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -16,-21, местами -23,-28, по Прибайкалью и югу -10,-15. Днём облачно, местами небольшой снег, по юго-западу и Прибайкалью до умеренного. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах до 15-20 м/с. Температура -2,-7, местами до +4, по северу -8,-13.
Порывы ветра достигнут 20 м/с
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