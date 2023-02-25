И.о. прокурора Бурятии осмотрел обновленную котельную в Тарбагатае







Кроме того, Михаил Филичев провёл приём граждан и предпринимателей, обратившихся по вопросам соблюдения законодательства при оказании мер поддержки бизнеса, в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, земельного законодательства.



Проблему ремонта автомобильной дороги обозначил житель села Тарбагатай. Он обратил внимание на сужение дорожного полотна, влияющего на безопасность дорожного движения.



О фактах неоказания мер поддержки органом исполнительной власти сообщил предприниматель из Тарбагатайского района, осуществляющий производство зерновых культур.



По всем обращениям организованы проверки.



Кроме того, Михаил Филичев провёл приём граждан и предпринимателей, обратившихся по вопросам соблюдения законодательства при оказании мер поддержки бизнеса, в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, земельного законодательства.Проблему ремонта автомобильной дороги обозначил житель села Тарбагатай. Он обратил внимание на сужение дорожного полотна, влияющего на безопасность дорожного движения.О фактах неоказания мер поддержки органом исполнительной власти сообщил предприниматель из Тарбагатайского района, осуществляющий производство зерновых культур.По всем обращениям организованы проверки.

Исполняющий обязанности прокурора Бурятии Михаил Филичев совместно с представителями местной администрации, районной прокуратуры провёл рабочую встречу и осмотр котельной в селе Тарбагатай. По представлению прокуратуры района в 2022 году для бесперебойного прохождения отопительного сезона на котельной установлены два котла взамен непригодных.Также участники встречи посетили объект системы водоснабжения в Тарбагатае, где в прошлом году по мерам прокурорского реагирования в рамках проекта «Чистая вода» проведена реконструкция системы водоснабжения.- В ходе встречи исполняющий обязанности прокурора республики указал уполномоченным органам на неукоснительное соблюдение требований жилищно-коммунального законодательства, недопустимость возникновения аварийных ситуаций, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.