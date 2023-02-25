И.о. прокурора Бурятии осмотрел обновленную котельную в Тарбагатае

Исполняющий обязанности прокурора Бурятии Михаил Филичев совместно с представителями местной администрации, районной прокуратуры провёл рабочую встречу и осмотр котельной в селе Тарбагатай. По представлению прокуратуры района в 2022 году для бесперебойного прохождения отопительного сезона на котельной установлены два котла взамен непригодных.
Также участники встречи посетили объект системы водоснабжения в Тарбагатае, где в прошлом году по мерам прокурорского реагирования в рамках проекта «Чистая вода» проведена реконструкция системы водоснабжения.
- В ходе встречи исполняющий обязанности прокурора республики указал уполномоченным органам на неукоснительное соблюдение требований жилищно-коммунального законодательства, недопустимость возникновения аварийных ситуаций, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Кроме того, Михаил Филичев провёл приём граждан и предпринимателей, обратившихся по вопросам соблюдения законодательства при оказании мер поддержки бизнеса, в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, земельного законодательства.
Проблему ремонта автомобильной дороги обозначил житель села Тарбагатай. Он обратил внимание на сужение дорожного полотна, влияющего на безопасность дорожного движения.
О фактах неоказания мер поддержки органом исполнительной власти сообщил предприниматель из Тарбагатайского района, осуществляющий производство зерновых культур.
По всем обращениям организованы проверки.