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И.о. прокурора Бурятии осмотрел обновленную котельную в Тарбагатае

И.о. прокурора Бурятии осмотрел обновленную котельную в Тарбагатае
Общество,  Фото:прокуратура РБ
В прошлом году здесь установили два новых котла

Исполняющий обязанности прокурора Бурятии Михаил Филичев совместно с представителями местной администрации, районной прокуратуры провёл рабочую встречу и осмотр котельной в селе Тарбагатай. По представлению прокуратуры района в 2022 году для бесперебойного прохождения отопительного сезона на котельной установлены два котла взамен непригодных.

Также участники встречи посетили объект системы водоснабжения в Тарбагатае, где в прошлом году по мерам прокурорского реагирования в рамках проекта «Чистая вода» проведена реконструкция системы водоснабжения.

- В ходе встречи исполняющий обязанности прокурора республики указал уполномоченным органам на неукоснительное соблюдение требований жилищно-коммунального законодательства, недопустимость возникновения аварийных ситуаций, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
 


Кроме того, Михаил Филичев провёл приём граждан и предпринимателей, обратившихся по вопросам соблюдения законодательства при оказании мер поддержки бизнеса, в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, земельного законодательства.

Проблему ремонта автомобильной дороги обозначил житель села Тарбагатай. Он обратил внимание на сужение дорожного полотна, влияющего на безопасность дорожного движения.

О фактах неоказания мер поддержки органом исполнительной власти сообщил предприниматель из Тарбагатайского района, осуществляющий производство зерновых культур.

По всем обращениям организованы проверки.

прокуратура

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