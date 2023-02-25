Звёзды бурятской оперы исполнят песни бурятских композиторов

Концерт состоится в конце марта



«Буянатай Буряад орон» - концерт с таким названием пройдёт в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета 31 марта.



Песни бурятских композиторов Энгельсины Гармаевой и Пурбо Дамиранова прозвучат в исполнении симфонического оркестра, хора и солистов Бурятского театра оперы и балета.



На сцену выйдут заслуженные артисты России Дамба Занданов и Батор Будаев, народный артист Республики Бурятия Тогмит Танхаев, заслуженный артист Республики Бурятия Эдуард Жагбаев, лауреаты международных конкурсов Оюна Дарижапова и Чингис Иванов.



За дирижёрский пульт встанет заслуженный деятель искусств Республики Бурятия Валерий Волчанецкий.



Концерт приурочен к столетию Селенгинского района. Мероприятие пройдёт при поддержке Министерства культуры Бурятии. Как отметила Соелма Дагаева, в 2023 году публике предстоит увидеть множество интересных мероприятий, посвящённых 100-летию республики и юбилейным датам районов.





Возрастное ограничение: 6+



