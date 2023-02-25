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Прогулки по Улан-Удэ. Февраль 2023 Общество, Битва коммунальщиков с деревьями, хии-мориновая аллея на Лысой горе, виды с «Гагаринского» небоскрёба и загадочные раскопки на Элеваторе