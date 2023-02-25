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Прогулки по Улан-Удэ. Февраль 2023

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Битва коммунальщиков с деревьями, хии-мориновая аллея на Лысой горе, виды с «Гагаринского» небоскрёба и загадочные раскопки на Элеваторе

— Снег почти повержен. Началась великая битва с деревьями. В этом сезоне по-прежнему в моде обрезка «под столб». Хочется воскликнуть: да спилите их уже совсем, не мучьте растения! Поставьте кадки с пластмассовыми пальмами и успокойтесь, — иронизирует фотограф Сергей Тарасенко.

Новый год по лунному календарю — Белый Месяц, Цаган Сар, Сагалха, он же Сагаалган, — наступил! Грандиозное по масштабам вывешивание флажков удачи на второй день праздника наблюдается в дацане Ринпоче Багша на Лысой горе. Там для этого устроена целая галерея.

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