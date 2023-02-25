Михаил Филичев и Светлана Козлова проведут приёмы граждан
В понедельник, 27 февраля, заместитель прокурора Бурятии Светлана Козлова в рамках работы мобильной приёмной прокуратуры республики в проведёт приём граждан в Гусиноозерской межрайонной прокуратуре. Приём состоится в 11:00 по адресу: г. Гусиноозерск, 2 мкр., д. 2а.
Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру лично либо по телефонам.: 8 (301-45) 44-238, 89140518459.
На следующий день, 28 февраля, исполняющий обязанности прокурора республики Михаил Филичев в режиме видеоконференцсвязи проведёт приём граждан в Северобайкальской межрайонной прокуратуре.
Приём состоится в 14:20 в здании межрайонной прокуратуры по адресу: г. Северобайкальск, переулок Пролетарский, 5а. Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру лично либо по телефонам.: 8 (301-30) 2-13-04, 89836373745.
Жители Бурятии могут попасть на приём к прокурорам
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 25.02.2023
Михаил Филичев и Светлана Козлова проведут приёмы граждан
Общество, 25.02.2023
Снег обойдёт республику стороной
Выезд с неё недавно оказался заблокирован из-за внедорожника
Он был ветераном боевых действий
Из-за реконструкции тепломагистрали в городе перекрыли три участка
Настоящие народные гуляния заиграевцам пообещали устроить после возвращения бойцов с СВО
Плюсовую температуру пообещали на юге республики
В честь бойца в его родной школе открыли мемориальную доску
Незнакомец забрался прямо на сцену к солистке «Ночных снайперов»
А ещё их владельцам посоветовали отказаться от кормов, продающихся без ветдокументов
Соревнования устроили между сотрудниками исправительных учреждений
Большинство из них – это жилые дома
Хозяйку торговой точки уличили в недобросовестной конкуренции
Ребята поздравили участников спецоперации с Днём защитника Отечества
Организация отказалась возвращать ему деньги добровольно