Жители Бурятии могут попасть на приём к прокурорам

Михаил Филичев и Светлана Козлова проведут приёмы граждан



В понедельник, 27 февраля, заместитель прокурора Бурятии Светлана Козлова в рамках работы мобильной приёмной прокуратуры республики в проведёт приём граждан в Гусиноозерской межрайонной прокуратуре. Приём состоится в 11:00 по адресу: г. Гусиноозерск, 2 мкр., д. 2а.



Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру лично либо по телефонам.: 8 (301-45) 44-238, 89140518459.



На следующий день, 28 февраля, исполняющий обязанности прокурора республики Михаил Филичев в режиме видеоконференцсвязи проведёт приём граждан в Северобайкальской межрайонной прокуратуре.



Приём состоится в 14:20 в здании межрайонной прокуратуры по адресу: г. Северобайкальск, переулок Пролетарский, 5а. Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру лично либо по телефонам.: 8 (301-30) 2-13-04, 89836373745.



