Улан-удэнцев попросили не бросать машины перед парковкой аэропорта

Выезд с неё недавно оказался заблокирован из-за внедорожника
Жителей и гостей бурятской столицы призвали не оставлять свои машины перед парковкой международного аэропорта «Байкал». По словам его генерального директора Дмитрия Гармаева, эти автомобили мешают всем, в том числе – общественному транспорту.
Недавно выезд со стоянки оказался заблокирован из-за оставленного там внедорожника.
- Автобус выехал с территории парковки, но не мог вывернуть из-за чёрного джипа, брошенного на выезде на повороте, – рассказал Дмитрий Гармаев в своём telegram-канале.
Выезд с неё недавно оказался заблокирован из-за внедорожника
Он был ветераном боевых действий
Из-за реконструкции тепломагистрали в городе перекрыли три участка
Настоящие народные гуляния заиграевцам пообещали устроить после возвращения бойцов с СВО
Плюсовую температуру пообещали на юге республики
В честь бойца в его родной школе открыли мемориальную доску
Незнакомец забрался прямо на сцену к солистке «Ночных снайперов»
А ещё их владельцам посоветовали отказаться от кормов, продающихся без ветдокументов
Соревнования устроили между сотрудниками исправительных учреждений
Большинство из них – это жилые дома
Хозяйку торговой точки уличили в недобросовестной конкуренции
Ребята поздравили участников спецоперации с Днём защитника Отечества
Организация отказалась возвращать ему деньги добровольно
Коронавирус выявили у 36 жителей республики
Больных животных пришлось срочно изолировать