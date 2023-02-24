Улан-удэнцев попросили не бросать машины перед парковкой аэропорта

Выезд с неё недавно оказался заблокирован из-за внедорожника





Жителей и гостей бурятской столицы призвали не оставлять свои машины перед парковкой международного аэропорта «Байкал». По словам его генерального директора Дмитрия Гармаева, эти автомобили мешают всем, в том числе – общественному транспорту.Недавно выезд со стоянки оказался заблокирован из-за оставленного там внедорожника.- Автобус выехал с территории парковки, но не мог вывернуть из-за чёрного джипа, брошенного на выезде на повороте, – рассказал Дмитрий Гармаев в своём telegram-канале.