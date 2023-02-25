В Бурятии сохранится тёплая погода

Снег обойдёт республику стороной





В субботу, 25 февраля, в Бурятии будет тепло и преимущественно без осадков. Днём синоптики обещают от -3 до -8, местами – от -1 до +4, а по крайнему северу – от -10 до -15 градусов. Ветер восточный, 3-8 м/с с порывами до 13 м/с.В Улан-Удэ снега не ожидается. Днём в столице – от -3 до -5 градусов. Ветер восточный, 6-11 м/с.