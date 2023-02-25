Снег обойдёт республику стороной
В Улан-Удэ снега не ожидается. Днём в столице – от -3 до -5 градусов. Ветер восточный, 6-11 м/с.
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25 февраля
24 февраля
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В Бурятии сохранится тёплая погода
Общество, Фото:
Снег обойдёт республику стороной
В Улан-Удэ снега не ожидается. Днём в столице – от -3 до -5 градусов. Ветер восточный, 6-11 м/с.
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