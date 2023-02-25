25 февраля

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В Бурятии сохранится тёплая погода

В Бурятии сохранится тёплая погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Снег обойдёт республику стороной

В субботу, 25 февраля, в Бурятии будет тепло и преимущественно без осадков. Днём синоптики обещают от -3 до -8, местами – от -1 до +4, а по крайнему северу – от -10 до -15 градусов. Ветер восточный, 3-8 м/с с порывами до 13 м/с.

В Улан-Удэ снега не ожидается. Днём в столице – от -3 до -5 градусов. Ветер восточный, 6-11 м/с. 
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