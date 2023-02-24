В Бурятии прощаются с погибшим на Украине мобилизованным

Он был ветераном боевых действий







Михаил Викторович родился в Чикое 22 ноября 1981 года. Он рос в многодетной семье. В 1987-ом пошёл в первый класс местной СОШ. Наш земляк хорошо учился, был примером для младших и пользовался авторитетом среди сверстников.



После окончания школы поступил в ДОСААФ в Кяхте, успешно окончив его и получив специальность «водитель». В 1999-ом ушёл в армию. Служил Баженов в Смоленске. После отучился в школе милиции в Улан-Удэ и работал в ОВД Кяхтинского района. В этот период ездил в служебную командировку на Кавказ. Являлся ветераном боевых действий.



После службы в органах внутренних дел вернулся в Чикой и более десяти лет работал в родной школе охранником. Прошлой осенью он попал под частичную мобилизацию, отправился на СВО и вместе с другими с честью и достоинством сражался, защищая мирных жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей и отстаивая национальные интересы нашей страны.



Михаил погиб, до конца исполнив воинский долг. Односельчане отзываются о нём как о добром, отзывчивом, уравновешенном и открытом человеке.



В пятницу, 24 февраля, в Кяхтинском районе провожают в последний путь 41-летнего гвардии прапорщика Михаила Баженова, который погиб во время спецоперации на Украине. Церемония прощания началась в 13:00 в селе Чикой, сообщается в вайбер-группе «Кяхта-инфо.24/7».