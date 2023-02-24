В Бурятии к концу недели потеплеет до +4 градусов

Плюсовую температуру пообещали на юге республики







В Улан-Удэ без осадков. Ночная температура будет колебаться от -20 до -22, дневная поднимется до -3, -5. Ветер восточный, 5-10 м/с.



В воскресенье, 26 февраля, из-за смещения атмосферного фронта на некоторые районы обрушится снег. По Прибайкалью ветер усилится до 13-19 метров в секунду.



Осадки обещают и в столице республики. Ночью в городе – от -15 до -17, днём – от -1 до -3 градусов. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.





В ближайшие два дня в Бурятии будет тепло. По данным Бурятского гидрометцентра, ночью 25 февраля по республике ожидается от -19 до -25 и местами – от -29 до 35, зато в дневное время – всего от -3 до -8 градусов. На юге – от -1 до +4 и лишь по крайнему северу – от -10 до -15.