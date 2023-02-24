В Бурятии увековечили память погибшего на СВО добровольца

В честь бойца в его родной школе открыли мемориальную доску
В Большереченской школе, которая находится в Кабанском районе, увековечили память бывшего ученика – Никиты Старчикова. Там в его честь установили мемориальную доску. Наш земляк погиб на время спецоперации на Украине.
Учителя и одноклассники запомнили Никиту как доброго, отзывчивого и трудолюбивого парня, который активно участвовал во всех школьных мероприятиях. На СВО он отправился в качестве добровольца.
- Он до конца выполнил свой воинский долг, отдал жизнь в борьбе с нацизмом во имя безопасности нашей отчизны, за мирную жизнь соотечественников. Ребята, которые защищали честь и славу нашего государства, заслуживают, чтобы память о них бережно хранилась,– отметил директор Большереченской СОШ Владимир Ильков.
На открытии мемориальной доски присутствующим рассказали о жизни погибшего бойца и почтили память о нём минутой молчания, сообщается в вайбер-группе «Кабанск-инфо.24/7».
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