Концерт Арбениной в Чите «разбавил» пьяный мужчина в тельняшке

Незнакомец забрался прямо на сцену к солистке «Ночных снайперов»







Без происшествий там не обошлось. В какой-то момент на сцену к Диане пробрался нетрезвый гражданин. Как сообщает «Чита.ру», он растолкал руками толпу.



- Певица попросила охранников не портить концерт конфликтами и пропустить мужчину, а также исполнила песню, пока он сидел рядом на сцене, – пишет издание.



По данным других СМИ, пьяный фанат хотел спеть с Дианой одну из её композиций – «Секунду назад». Он представился Серёгой и снял с себя свитер, под которым была тельняшка. После таинственный незнакомец поблагодарил Арбенину и ушёл обратно в зал.



