Концерт Арбениной в Чите «разбавил» пьяный мужчина в тельняшке

Незнакомец забрался прямо на сцену к солистке «Ночных снайперов»
В столице соседнего Забайкалья выступила известная поэтесса, певица, музыкант и лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина (возрастное ограничение – 12+
). Её концерт, который должен был состояться в одном из ночных клубов Улан-Удэ 21 февраля (12+), отменили
, зато в Чите их было аж два – 22 и 23 февраля.
Без происшествий там не обошлось. В какой-то момент на сцену к Диане пробрался нетрезвый гражданин. Как сообщает «Чита.ру», он растолкал руками толпу.
- Певица попросила охранников не портить концерт конфликтами и пропустить мужчину, а также исполнила песню, пока он сидел рядом на сцене, – пишет издание.
По данным других СМИ, пьяный фанат хотел спеть с Дианой одну из её композиций – «Секунду назад». Он представился Серёгой и снял с себя свитер, под которым была тельняшка. После таинственный незнакомец поблагодарил Арбенину и ушёл обратно в зал.
А ещё их владельцам посоветовали отказаться от кормов, продающихся без ветдокументов
Соревнования устроили между сотрудниками исправительных учреждений
Большинство из них – это жилые дома
Хозяйку торговой точки уличили в недобросовестной конкуренции
Ребята поздравили участников спецоперации с Днём защитника Отечества
Организация отказалась возвращать ему деньги добровольно
Коронавирус выявили у 36 жителей республики
Больных животных пришлось срочно изолировать
Алексей Цыденов побывал в двух военных госпиталях
Жители республики будут получать их третьего числа каждого месяца
Он проведёт за решёткой четыре года
Бойцы приготовили национальное блюдо необычным способом
Его нужно контролировать, даже если будущую маму ничего не беспокоит
Они устроят для этого специальный молебен
В одном из них отменили гуляния в честь Масленицы