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Концерт Арбениной в Чите «разбавил» пьяный мужчина в тельняшке

Концерт Арбениной в Чите «разбавил» пьяный мужчина в тельняшке
Общество,  Фото:скриншот с видео Д. Арбениной в соцсетях
Незнакомец забрался прямо на сцену к солистке «Ночных снайперов» 

В столице соседнего Забайкалья выступила известная поэтесса, певица, музыкант и лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина (возрастное ограничение – 12+). Её концерт, который должен был состояться в одном из ночных клубов Улан-Удэ 21 февраля (12+), отменили, зато в Чите их было аж два – 22 и 23 февраля.

Без происшествий там не обошлось. В какой-то момент на сцену к Диане пробрался нетрезвый гражданин. Как сообщает «Чита.ру», он растолкал руками толпу.

- Певица попросила охранников не портить концерт конфликтами и пропустить мужчину, а также исполнила песню, пока он сидел рядом на сцене, – пишет издание.

По данным других СМИ, пьяный фанат хотел спеть с Дианой одну из её композиций – «Секунду назад». Он представился Серёгой и снял с себя свитер, под которым была тельняшка. После таинственный незнакомец поблагодарил Арбенину и ушёл обратно в зал.

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