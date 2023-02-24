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В Бурятии сельчан призвали не отпускать свиней на самовыгул

В Бурятии сельчан призвали не отпускать свиней на самовыгул
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
А ещё их владельцам посоветовали отказаться от кормов, продающихся без ветдокументов

Жителям Баунтовского района рассказали, как предотвратить заражение свиней африканской чумой (АЧС). В районном филиале Бурятской республиканской станции по борьбе с болезнями животных (БРСББЖ) призвали не приобретать животных в местах несанкционированой торговли и без ветеринарных документов.
 
Кроме того, нужно регулярно дезинфицировать помещения, где содержатся хрюшки. Следует покупать только проверенные корма – с ветдокументами. В случае падежа необходимо сообщить об этом в ветеринарную службу, говорится в вайбер-группе «Баунт-инфо.24/7».
 
- Убой можно проводить только после предварительного клинического обследования свиней ветеринарным специалистом госветслужбы, – отметили в учреждении.
 
Специалисты советуют не допускать свободный выгул поросят и их контакты с другими животными и посторонними лицами.

Африканская чума свиней вплотную «подобралась» к Бурятии зимой 2019-го. Опасное заболевание попало в республику из соседней Монголии. Колбасные изделия с африканской заразой в начале февраля продавали в магазинах Улан-Удэ и восьми районов – Кабанского, Джидинского, Заиграевского, Селенгинского, Кяхтинского, Курумканского, Закаменского и Баргузинского. Все подозрительные продукты сняли с продажи, а жителей республики, которые всё-таки успели приобрести, призвали вернуть колбасу в торговые точки, пообещав заплатить за неё вдвое больше.

Африканская чума свиней внесена в список особо опасных вирусных заболеваний. Впервые его обнаружили в начале прошлого века в Южной Африке. Для человека вирус не опасен, но для животных смертелен – вакцины и лекарств против него нет. Единственная возможность не допустить дальнейшего распространения заразы – сжечь всех животных и ферму, где они содержались. 

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