В Бурятии сельчан призвали не отпускать свиней на самовыгул

А ещё их владельцам посоветовали отказаться от кормов, продающихся без ветдокументов







Кроме того, нужно регулярно дезинфицировать помещения, где содержатся хрюшки. Следует покупать только проверенные корма – с ветдокументами. В случае падежа необходимо сообщить об этом в ветеринарную службу, говорится в вайбер-группе «Баунт-инфо.24/7».



- Убой можно проводить только после предварительного клинического обследования свиней ветеринарным специалистом госветслужбы, – отметили в учреждении.



Специалисты советуют не допускать свободный выгул поросят и их контакты с другими животными и посторонними лицами.









Африканская чума свиней внесена в список особо опасных вирусных заболеваний. Впервые его обнаружили в начале прошлого века в Южной Африке. Для человека вирус не опасен, но для животных смертелен – вакцины и лекарств против него нет. Единственная возможность не допустить дальнейшего распространения заразы – сжечь всех животных и ферму, где они содержались.

Африканская чума свиней вплотную «подобралась» к Бурятии зимой 2019-го. Опасное заболевание попало в республику из соседней Монголии. Колбасные изделия с африканской заразой в начале февраля продавали в магазинах Улан-Удэ и восьми районов – Кабанского, Джидинского, Заиграевского, Селенгинского, Кяхтинского, Курумканского, Закаменского и Баргузинского. Все подозрительные продукты сняли с продажи, а жителей республики, которые всё-таки успели приобрести, призвали вернуть колбасу в торговые точки, пообещав заплатить за неё вдвое больше.Африканская чума свиней внесена в список особо опасных вирусных заболеваний. Впервые его обнаружили в начале прошлого века в Южной Африке. Для человека вирус не опасен, но для животных смертелен – вакцины и лекарств против него нет. Единственная возможность не допустить дальнейшего распространения заразы – сжечь всех животных и ферму, где они содержались.

Жителям Баунтовского района рассказали, как предотвратить заражение свиней африканской чумой (АЧС). В районном филиале Бурятской республиканской станции по борьбе с болезнями животных (БРСББЖ) призвали не приобретать животных в местах несанкционированой торговли и без ветеринарных документов.