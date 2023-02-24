За месяц в Улан-Удэ ввели в эксплуатацию 98 зданий

Большинство из них – это жилые дома





По данным Бурятстата, в январе в столице республики ввели в эксплуатацию 98 зданий: 95 жилых и 3 – нежилых. Их общая площадь – 139 с половиной тысяч квадратных метров.Из нежилых 33% – учебные заведения, 33% – учреждения здравоохранения и столько же – все остальные.За первый месяц нового года в Улан-Удэ появилось 78 822 квадратных метра жилья – в 3,1 раза больше, чем годом ранее, в январе 2022-го. Тогда было 25 404 квадратных метра.