Владелицу магазина в Улан-Удэ заставили избавиться от красно-белой вывески

Хозяйку торговой точки уличили в недобросовестной конкуренции
Комиссия управления федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Бурятии рассмотрела дело о недобросовестной конкуренции. Его возбудили по заявлению владельца товарного знака «Красное&Белое», который обнаружил в Улан-Удэ магазин с похожей вывеской – тоже в виде красно-белого прямоугольника, но с надписью «Белое&Красное».
Федеральный институт промышленной собственности предоставил комиссии УФАС заключение. В нём указали, что обозначение, которое использует местная предпринимательница, сходно с зарегистрированным товарным знаком до степени смешения.
Сеть «Красное&Белое» в столице республики представлена несколькими магазинами. Там, как и в принадлежащем улан-удэнке магазине, торгуют продовольственными товарами, в том числе – напитками.
В антимонопольной службе пояснили: незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с другим товарным знаком, является недобросовестной конкуренцией. Вывеску бизнесвумен пришлось демонтировать.
Хозяйку торговой точки уличили в недобросовестной конкуренции
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