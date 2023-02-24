Юнармейцы из Бурятии отправили на СВО открытки и продукты

Ребята поздравили участников спецоперации с Днём защитника Отечества
Представители регионального отделения военно-патриотического движения «Юнармия» и ДОСААФ РФ в Бурятии поздравили с 23 февраля участников специальной военной операции. Перед Днём защитника Отечества военнослужащим Восточного военного округа отправили нескоропортящиеся продукты и предметы первой необходимости.
Кроме этого, ребята сами сделали открытки, в которых выразили слова благодарности солдатам и офицерам, доблестно выполняющим свой долг. А ещё для них записали мотивирующее видеопоздравление.
В общей сложности юнармейцы и участники ДОСААФ отправили более 60 писем. Их вручат бойцам, которые сейчас выполняют задачи в зоне СВО, рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.
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