Житель Бурятии отсудил более 120 тысяч у недобросовестной компании

Организация отказалась возвращать ему деньги добровольно







Получить обратно почти 4 миллиона рублей им помогли в Роспотребнадзоре. А спустя пару недель, 16 февраля, Железнодорожный суд Улан-Удэ удовлетворил ещё один иск надзорного ведомства к организации. В пользу потребителя взыскали 120 350 рублей.





Эта сумма включает стоимость стройматериалов по договору, неустойку за нарушение сроков его исполнения, моральную компенсацию и штраф за отказ вернуть средства в добровольном порядке.



Чтобы получить консультацию специалистов по вопросам в сфере защиты прав потребителей, нужно обратиться в Роспотребнадзор по Бурятии по телефону 8 (3012) 37-15-30, а также в консультационный центр по номеру 8 (3012) 37-90-29.



