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Житель Бурятии отсудил более 120 тысяч у недобросовестной компании

Житель Бурятии отсудил более 120 тысяч у недобросовестной компании
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Организация отказалась возвращать ему деньги добровольно

Ещё один житель Бурятии взыскал крупную сумму с компании «Артстрой», которая занимается реализацией стройматериалов и строительными работами. Ранее на неё пожаловались сразу несколько наших земляков. ООО не исполнило договоры строительного подряда и отказалось возвращать уже полученные по ним деньги.

Получить обратно почти 4 миллиона рублей им помогли в Роспотребнадзоре. А спустя пару недель, 16 февраля, Железнодорожный суд Улан-Удэ удовлетворил ещё один иск надзорного ведомства к организации. В пользу потребителя взыскали 120 350 рублей.

Эта сумма включает стоимость стройматериалов по договору, неустойку за нарушение сроков его исполнения, моральную компенсацию и штраф за отказ вернуть средства в добровольном порядке.

Чтобы получить консультацию специалистов по вопросам в сфере защиты прав потребителей, нужно обратиться в Роспотребнадзор по Бурятии по телефону 8 (3012) 37-15-30, а также в консультационный центр по номеру 8 (3012) 37-90-29.

суд деньги Роспотребнадзор

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