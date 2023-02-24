В Бурятии за сутки вдвое увеличилось число заражённых COVID-19

Коронавирус выявили у 36 жителей республики
По данным республиканского управления Роспотребнадзора на 24 февраля, коронавирус за последние сутки обнаружили ещё у 36 человек. Это в два раза больше, чем днём ранее, когда заражённых было 16.
С начала пандемии COVID-19 нашли у 155 391 человека. Победили вирус 151 769 инфицированных. Всего специалисты провели 2 778 391 лабораторное исследование, в том числе 1259 – накануне.
Чтобы избежать инфицирования, в Роспотребнадзоре советуют соблюдать правила личной гигиены, а при ухудшении самочувствия – оставаться дома и обратиться за медицинской помощью.
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