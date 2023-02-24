В Бурятии уточнили дату перечисления единых пособий

Жители республики будут получать их третьего числа каждого месяца









Как сообщал «Байкал-Daily» , в республике изменился график перечисления пособий на дошкольников (в возрасте от 3 до 7 лет) и на третьего ребёнка (и последующих детей) – речь о так называемой дальневосточной выплате. Теперь они будут приходить жителям республики 18-го числа каждого месяца.







Родители из Бурятии, подавшие заявления на единое пособие, получат причитающуюся им сумму в течение пяти дней после того, как его одобрят в Социальном фонде.- Через банки первая выплата производится в течение пяти рабочих дней с момента положительного решения, – сообщает «Бурятия-инфо.24/7» со ссылкой на отделение СФР по РБ.После средства будут перечислять третьего числа каждого месяца. К примеру, если пособие за февраль получили в феврале, то выплату за март переведут 3 апреля, за апрель – 3 мая.Речь идёт о родителях, получающих деньги на ребятишек от соцзащиты и не обращавшихся за единым пособием в Социальный фонд.- С февраля 2023 года для удобства граждан возвращается единый день перечисления двух выплат, предоставляемых по линии соцзащиты, – отметили в ведомстве.Это сделали, чтобы исключить двойное назначение (от соцзащиты и СФР). Средства на февраль жителям Бурятии перечислят 17 марта, поскольку 18-ое число выпадает на субботу, за март – 18 апреля, за апрель – 18 мая и т. д.