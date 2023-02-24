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Житель Бурятии ударил возлюбленную ножом в спину и отправился в колонию

Житель Бурятии ударил возлюбленную ножом в спину и отправился в колонию
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он проведёт за решёткой четыре года

Жителю Бурятии, набросившемуся на свою избранницу с ножом, дали четыре года лишения свободы. Как выяснилось, молодые люди поссорились на почве ревности. В какой-то момент парень толкнул избранницу в спину, и та упала.
 
Злоумышленник схватил со стола нож и ударил им девушку. Вред, причинённый её здоровью, оценили как тяжкий. Нападавший, испугавшись последствий, заявил свидетелям и медикам, что возлюбленная при падении якобы напоролась на гвоздь.
 
Суд переквалифицировал действия парня, которому изначально вменяли покушение на убийство, на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. При назначении наказания учли смягчающие обстоятельства, включая мнение потерпевшей. Девушка на строгом наказании не настаивала.

Злоумышленник попытался обжаловать приговор в вышестоящей инстанции, однако там его оставили без изменения, сообщается на официальной странице судов общей юрисдикции Бурятии во «ВКонтакте».
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