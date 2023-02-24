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Участники СВО из Бурятии сделали буузы в сковороде

Участники СВО из Бурятии сделали буузы в сковороде
Общество,  Фото:Полпредство Бурятии в Москве
Бойцы приготовили национальное блюдо необычным способом

Недавно наши земляки, принимающие участие в специальной военной операции, решили сделать буузы. А поскольку буузоварки у них не было,  парни, проявив смекалку и находчивость, взяли вместо неё сковороду.




Вместо специального коврика для приготовления национального блюда использовали обычный пакетик из-под хлеба. Бойцы просто проделали в нём отверстия, рассказали в полномочном представительстве Бурятии в Москве.

- Конечно, кто-то скажет, что это далеко не эстетично, но главное ведь не это, а душевность и следование традициям, – отметили в полпредстве. – Несмотря на тяготы, бурятская культура и национальная кухня живут и процветают где бы то ни было. Работа и боевые задачи у бойцов на спецоперации есть всегда, но это вовсе не значит, что им не хочется отметить праздника и что можно забыть о традициях родной земли.
 
Напротив, национальные обычаи и блюда придают участникам СВО силу и решительность. А учитывая размеры бууз и пельмешек, силы увеличиваются вдвое, добавили в полномочном представительстве.
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