Участники СВО из Бурятии сделали буузы в сковороде

Бойцы приготовили национальное блюдо необычным способом

















Вместо специального коврика для приготовления национального блюда использовали обычный пакетик из-под хлеба. Бойцы просто проделали в нём отверстия, рассказали в полномочном представительстве Бурятии в Москве.



- Конечно, кто-то скажет, что это далеко не эстетично, но главное ведь не это, а душевность и следование традициям, – отметили в полпредстве. – Несмотря на тяготы, бурятская культура и национальная кухня живут и процветают где бы то ни было. Работа и боевые задачи у бойцов на спецоперации есть всегда, но это вовсе не значит, что им не хочется отметить праздника и что можно забыть о традициях родной земли.



Напротив, национальные обычаи и блюда придают участникам СВО силу и решительность. А учитывая размеры бууз и пельмешек, силы увеличиваются вдвое, добавили в полномочном представительстве.



Недавно наши земляки, принимающие участие в специальной военной операции, решили сделать буузы. А поскольку буузоварки у них не было, парни, проявив смекалку и находчивость, взяли вместо неё сковороду.