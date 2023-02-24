В Бурятии врач рассказала, как следить за давлением во время беременности

Его нужно контролировать, даже если будущую маму ничего не беспокоит







Какое давление является нормальным?



Принято считать, что диапазон от 120/80 до 140/90 является условной нормой. Если давление ниже минимального значения, то человеку ставится диагноз «гипотония», если выше – «артериальная гипертония» (АГ).



Во время беременности нижняя граница диапазона может опуститься до уровня 90/60. Такой разброс в показателях объясняется тем, что в организме будущей мамы идут постоянные изменения, и это непременно сказывается на её состоянии и самочувствии. Поэтому давление может «прыгать» от нижней до верхней границы.



Даже если женщину ничего не беспокоит, важно контролировать давление. Причём измерять его стоит не только во время плановых визитов к врачу, но и самостоятельно каждый день.



Высокое давление: так ли это опасно?



Высокое давление приводит к изменениям тканей и органов. В первую очередь удар приходится на сердечно-сосудистую систему. При этом в такой процесс вовлекается и малыш – давление мамы препятствует правильному формированию органов. В результате у ребёнка могут возникнуть врождённые пороки сердца, сосудов, кровеносной системы и т. д.



Артериальная гипертония – не всегда самостоятельное заболевание. Иногда высокое давление становится маркером другого опасного состояния. Одно из таких патологических состояний – гестоз, который может спровоцировать дисфункцию жизненно важных органов женщины. Основные симптомы гестоза – высокое давление, постоянные отёки и повышенное содержание белка (протеина) в моче. При таком осложнении во время беременности нарушается работа почек.



Ещё одна опасность, связанная с высоким давлением – фетоплацентарная недостаточность, при которой нарушается снабжение плода кислородом. Это чревато остановкой его развития и даже может привести к гибели.



Преждевременная отслойка плаценты – осложнение, также вызванное высоким давлением. И если на поздних сроках, ближе к родам, подобное патологическое состояние ещё может разрешиться благоприятно, то в начале или середине беременности преждевременные роды заканчиваются гибелью малыша.



На что обратить внимание?



Насторожить вас могут такие симптомы, как шум в ушах, «мушки» перед глазами, головная боль, головокружение, тошнота и рвота, повышенная отёчность, а также красные пятна на коже после незначительной физической нагрузки или небольшого стресса. Эти признаки – верные спутники высокого давления, и их нельзя оставлять без внимания.



Однако высокое давление проявляет себя не всегда. Вы можете совершенно спокойно заниматься ежедневными делами, даже не подозревая, что в организме происходят «нехорошие» изменения. Именно поэтому надо самостоятельно контролировать уровень давления.



Состояние женщины во время беременности постоянно меняется. Токсикозы, усталость или гиперактивность, уныние или, наоборот, эмоциональное возбуждение – всё это в разумных пределах является нормой. Но если какие-то симптомы показались вам неуместными, лучше обратиться к врачу за консультацией.



Как понизить давление?



Самолечение во время беременности противопоказано. Препараты, которые помогли кому-то из ваших близких, могут оказать негативное воздействие на ваше здоровье и здоровье малыша. Поэтому все лекарства должен назначать врач после комплексного обследования.



Чтобы давление оставалось в норме, важно контролировать свой вес, заниматься физкультурой (естественно, в разумных пределах и после консультации с врачом), исключить из своего рациона продукты, повышающие давление (кофе, крепкий черный чай, шоколад) и отказаться от вредных привычек.



Высокое давление – состояние, с которым можно и нужно бороться, особенно во время беременности. Чтобы не допустить развития осложнений, связанных с АГ, достаточно контролировать давление и соблюдать простые рекомендации врача. И тогда вы и ваш малыш будете здоровы.







Каждой беременной женщине необходимо внимательно следить за своим здоровьем, ведь от этого напрямую зависит и здоровье её малыша. Один из ключевых моментов – уровень артериального давления. Как его контролировать, рассказывает врач-гинеколог городской больницы № 4 Долсона Булатовна Цыденова.