Бурятские шаманы помолятся за детей и беременных

Они устроят для этого специальный молебен
В ближайшую субботу, 25 февраля, представители местной религиозной организации шаманов «Тэнгэри» проведут в Улан-Удэ еженедельный молебен под названием «Хойморой Эжы». Хойморой Эжы – великая богиня, дочь Лусад Хана и протоматерь бурятских родов. Она защищает беременных женщин, матерей и детей и дарует долгожданного ребёнка бездетным, пояснили в МРОШ.
Верующие могут принести для подношения божествам молоко, белёный чай, водку, сливочное масло, сладости и синий хадак. Нужно также взять списки с именами близких и указать ФИО, дату рождения и свой род. Начало молебна – в 11:00.
Священнослужители также ежедневно молятся и за благополучие жителей республики, находящихся на спецоперации Украине, добавили в «Тэнгэри».
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Они устроят для этого специальный молебен
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