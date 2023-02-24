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В Бурятии сельчанам запретили ходить на катки

В Бурятии сельчанам запретили ходить на катки
Общество,  Фото:Pixabay.com
В Турунтаево вовсю готовятся к зимним сельским играм

На следующей неделе в Прибайкальском районе начнутся XVI зимние сельские спортивные игры. Сейчас там в разгаре подготовительные работы и плановые репетиции.

Из-за предстоящего мероприятия жителям и гостям села Турунтаево на несколько дней – с 24 февраля по 3 марта – запретили посещение катков на местном стадионе, сообщается в вайбер-группе «Прибайкалье-инфо.24/7». Им предложили временную альтернативу – лыжную базу «Белая рысь». Дело в том, что ледовые арены  готовят для соревнований по хоккею с мячом и по конькобежному спорту.

Масштабное спортивное мероприятие объединит около тысячи человек со всей республики. Они поборются за звание лучших в лыжных гонках, зимнем многоборье ГТО, беге на коньках, хоккее с мячом, спортивном ориентировании на лыжах, шахматах, шашках и настольном теннисе.

Талисманом предстоящих Игр стал заяц – символ Нового года по восточному календарю.

- Район основательно подготовился к такому масштабному спортивному событию. Отремонтированы спортивные залы, проведён капитальный ремонт спортивных сооружений, приобретён специализированный автобус для перевозки спортсменов, – рассказывал ранее министр спорта и молодёжной политики РБ Иван Козырев. – Это лишь малая часть того, что удалось сделать.

Благодаря реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» район обзавёлся современной спортивной площадкой. Туда также поставили комплект спортивно-технологического оборудования для создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа.

XVI республиканские сельские игры проходят в три этапа. Первый – малые игры в районах республики (до 16 января). Второй – зональные отборочные соревнования по хоккею с мячом (16-19 февраля) и третий – финальные состязания в Прибайкальском районе (27 февраля – 3 марта).

Мероприятие должно было состояться в 2022 году, но его перенесли. Ранее прибайкальцев попросили навести порядок перед сельскими играми, а местных бизнесменов призвали задуматься о приветственной символике.

Возрастное ограничение – 6+



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