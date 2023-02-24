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В Бурятии замерзает новенькая сельская школа

В Бурятии замерзает новенькая сельская школа
Общество,  Фото:vk.com/buryatiaofficial
Местные жители заявили, что здание СОШ заливает, а вся его северная сторона «во льду»

Недавно представители регионального отделения Народного фронта рассказали сразу о двух замерзающих школах. Одна из них находится в бичурском селе Поселье, а вторая – в селе Желтура в Джидинском районе. В последней сделали ремонт за 15 с лишним миллионов, но в итоге там обнаружили ряд недочётов. Кровля в СОШ протекает, на стенах появились трещины и плесень. Двери, полы и проёмы искривились, а окна промерзают.

Не лучше, как выяснилось, ситуация и в Аршанской СОШ имени П. М. Билдаева в Тунке, которую достроили в 2021 году.

На открытии нового корпуса власти уверяли, что всё сделали «вовремя, по графику и качественно». Само здание состоит из шести блоков в два этажа. Третий отвели под библиотеку. А ещё там есть медицинский, 24 учебных и 7 административных кабинетов, спортивный зал с раздевалками и душевыми, актовый – с артистическими уборными и столовая. Рядом со школой – стадион с мягким резиновым покрытием.

Однако сейчас состояние СОШ оставляет желать лучшего. Об этом рассказали подписчики telegram-канала «Байкал-Daily». Люди даже потребовали провести там проверку.

- Дети и учителя мёрзнут, дожди затапливают школу с верхнего этажа до подвала, северная сторона – во льду. Безобразие! – отметили они.

Пояснения по этому поводу дали в администрации Тункинского района. Там признали: в типовом проекте Аршанской СОШ имелись недочёты. Заложенные в нём дефекты выявили после многочисленных проверок, одну из которых недавно провела Счётная палата РБ.

- Большую роль играют и такие факторы, как естественная усадка здания и достаточно высокая природная сейсмичность грунтов, – отметили в районной администрации.

Директор СОШ Дашима Дамдинова сообщила: она сама, завучи, весь педагогический коллектив и представители родительского комитета ежедневно мониторят «состояние учебных помещений и рекреаций».

- Ведётся претензионная работа (с подрядчиком). В течение 2022-го и в январе 2023-го приезжали представители республиканского управления капитального строительства и компании-подрядчика ООО «Регион Строй». По мере возможности недостатки устранялись, – подчеркнули в администрации Тунки.

Ремонтные работы, в том числе – на школьном стадионе, запланировали с наступлением тепла. Подрядной организации придётся устранить все нарушения в рамках гарантийных обязательств. Директор школы тем временем утверждает, что в кабинетах тепло и никаких нарушений температурного режима нет, а «учебный процесс идёт в заданном режиме». 
школа строительство Тункинский район

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