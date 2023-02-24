По улицам Улан-Удэ разъезжает самоходная русская печка

Она «созывает» горожан на Масленицу
В субботу, 25 февраля, центральная часть парка Жанаева превратится в старорусский город под названием Жанаев-град. Там состоится театрализованное представление от театра-студии «За гранью».
Кроме того, в программе – различные игры и забавы, костюмированное шествие и розыгрыш ценных призов. Все желающие смогут отведать свежеиспечённые блинчики и приобрести сувениры. Самых маленьких зрителей приглашают посетить живой уголок.
Под конец мероприятия сожгут символ зимы – чучело Масленицы. Праздничную атмосферу дополнят настоящий царь, медведь и русская печка. Последнюю, кстати, соорудили мастера из культурно-досугового центра «Рассвет».
Ранее организаторы пообещали, что эта самоходная чудо-печка будет ездить по микрорайонам Загорск и Восточный да «на царскую Масленицу народ честной созывать». И в самом деле – накануне жители бурятской столицы встретили её на улицах города и запечатлели необычное зрелище на камеру. Сказочный атрибут привёл улан-удэнцев в восторг.
Масленица в парке Жанаева начнётся в 13:00.
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