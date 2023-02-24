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По улицам Улан-Удэ разъезжает самоходная русская печка

По улицам Улан-Удэ разъезжает самоходная русская печка
Общество,  Фото:Телекомпания АТВ
Она «созывает» горожан на Масленицу

Масленичная неделя в этом году началась 20 февраля, а завершится она 26-го прощёным воскресеньем. Любимый многими народный праздник с размахом отметят в популярных зонах отдыха в Улан-Удэ.

В субботу, 25 февраля, центральная часть парка Жанаева превратится в старорусский город под названием Жанаев-град. Там состоится театрализованное представление от театра-студии «За гранью».


Кроме того, в программе – различные игры и забавы, костюмированное шествие и розыгрыш ценных призов. Все желающие смогут отведать свежеиспечённые блинчики и приобрести сувениры. Самых маленьких зрителей приглашают посетить живой уголок.

Под конец мероприятия сожгут символ зимы – чучело Масленицы. Праздничную атмосферу дополнят настоящий царь, медведь и русская печка. Последнюю, кстати, соорудили мастера из культурно-досугового центра «Рассвет».

Ранее организаторы пообещали, что эта самоходная чудо-печка будет ездить по микрорайонам Загорск и Восточный да «на царскую Масленицу народ честной созывать». И в самом деле – накануне жители бурятской столицы встретили её на улицах города и запечатлели необычное зрелище на камеру. Сказочный атрибут привёл улан-удэнцев в восторг.

Масленица в парке Жанаева начнётся в 13:00.

Возрастное ограничение – 0+
Масленица праздник парки отдыха

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