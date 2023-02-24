Ветер в республике сменится с западного на восточный
По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 24 февраля, по республике ожидается переменная облачность, днём преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, в отдельных районах до 13 м/с. Температура днём -6, -11, местами до +2.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура днём -6, -8.
В Бурятии сохранится переменная облачность
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