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В Бурятии сохранится переменная облачность

В Бурятии сохранится переменная облачность
Общество,  Фото:pixabay.com
Ветер в республике сменится с западного на восточный

По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 24 февраля, по республике ожидается переменная облачность, днём преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, в отдельных районах до 13 м/с. Температура днём -6, -11, местами до +2.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура днём -6, -8.
прогноз погоды Бурятия Улан-Удэ

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