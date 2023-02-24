В Бурятии сохранится переменная облачность

Ветер в республике сменится с западного на восточный



По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 24 февраля, по республике ожидается переменная облачность, днём преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, в отдельных районах до 13 м/с. Температура днём -6, -11, местами до +2.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура днём -6, -8.

