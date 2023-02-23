23 февраля

22 февраля

Популярное

В Прибайкальском нацпарке назвали популярные маршруты выходных

В Прибайкальском нацпарке назвали популярные маршруты выходных
Общество,  Фото:pixabay.com
Лидеров вновь стал остров Ольхон

Топ-3 направлений для путешествий по Прибайкальскому национальному парку в Иркутской области в праздничные выходные назвали специалисты отдела развития познавательного туризма ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Бессменный лидер – остров Ольхон. Он удержал первое место, но сезонные изменения всё же сказались на списке самых востребованных.

Почти 2000 человек, по данным на 22 февраля, оформили в разрешения своё желание побывать на острове Ольхон. Востребованы все три официальных маршрута: «Север острова Ольхон», «Юг острова Ольхон» и «Сарайский пляж».

Более тысячи человек захотели взглянуть на акваторию пролива Малое Море с островами, на недавно открывшийся парк ледовых скульптур из наплесков на скалах неподалёку от скалы Шаманка (0+). Локация набирает популярность у фотографов и семей с детьми: большинство скульптур созданы по мотивам сказок народов севера и сочетают в себе природное начало и искусство ледопластики.

Маршруты на Кругобайкальской железной дороге — например, «Тёмная Падь Старая Ангасолка» традиционно наполняются в конце февраля – начале марта. Именно в это время «Золотую пряжку» можно без спешки рассмотреть с акватории озера и прогуляться по льду вплоть до посёлка Слюдянка, при этом опасаясь встретиться с хозяином тайги. Маршрут наполняется в основном организованными группами туристов с численностью в десятки человек каждая.

- В связи с ростом туристического потока государственные инспекторы в области охраны окружающей среды усиливают контроль на маршрутах и призывают посетителей Прибайкальского национального парка соблюдать правила поведения на особо охраняемой природной территории, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Иркутская область Ольхон Байкал национальный парк туризм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Чите празднуют начало Белого месяца
В Чите празднуют начало Белого месяца
Общество, 23.02.2023
На центральной площади города проходят праздничные мероприятия
В Бурятии почтили память погибших солдат
В Бурятии почтили память погибших солдат
Общество, 23.02.2023
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с митинга в честь Дня защитника Отечества
Улан-Удэ примет фестиваль бурятских игр
Улан-Удэ примет фестиваль бурятских игр
Общество, 23.02.2023
Он состоится в последний день зимы
В Улан-Удэ пройдёт концерт вокального класса Вячеслава Елбаева
В Улан-Удэ пройдёт концерт вокального класса Вячеслава Елбаева
Общество, 23.02.2023
Для слушателей прозвучат произведения зарубежных и отечественных композиторов
В Бурятии стартовали «Дни татарского кино»
В Бурятии стартовали «Дни татарского кино»
Общество, 23.02.2023
Фильмы из Татарстана покажут в пяти населённых пунктах республики
В Улан-Удэ наградили лучших воинов Бурятии
В Улан-Удэ наградили лучших воинов Бурятии
Общество, 23.02.2023
Церемония прошла в преддверии Дня защитника Отечества
Улан-Удэ в числе первых в ДФО начнёт развитие территорий
Улан-Удэ в числе первых в ДФО начнёт развитие территорий
Общество, 23.02.2023
В столице Бурятии озвучили задачи по развитию центра города
В Бурятии назвали лучших мастеров художественного слова
В Бурятии назвали лучших мастеров художественного слова
Общество, 23.02.2023
В Улан-Удэ наградили победителей турнира «Уран хэлэтэнэй урилдаан»
В Бурятии откроют первый «Фермерский островок»
В Бурятии откроют первый «Фермерский островок»
Общество, 23.02.2023
В рамках открытия состоится дегустация деликатесов
Дети Бурятии нарисовали своих героев
Дети Бурятии нарисовали своих героев
Общество, 23.02.2023
В республике назвали имена победителей творческого конкурса
Лыжники Бурятии выиграли дальневосточную спартакиаду МЧС
Лыжники Бурятии выиграли дальневосточную спартакиаду МЧС
Общество, 23.02.2023
Соревнования проходили в Камчатском крае
В Бурятии посостязаются в разбивании костей
В Бурятии посостязаются в разбивании костей
Общество, 23.02.2023
Республика примет фольклорный фестиваль «Түүдэгэй наадан»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^