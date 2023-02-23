В Прибайкальском нацпарке назвали популярные маршруты выходных

Лидеров вновь стал остров Ольхон



Топ-3 направлений для путешествий по Прибайкальскому национальному парку в Иркутской области в праздничные выходные назвали специалисты отдела развития познавательного туризма ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Бессменный лидер – остров Ольхон. Он удержал первое место, но сезонные изменения всё же сказались на списке самых востребованных.



Почти 2000 человек, по данным на 22 февраля, оформили в разрешения своё желание побывать на острове Ольхон. Востребованы все три официальных маршрута: «Север острова Ольхон», «Юг острова Ольхон» и «Сарайский пляж».



Более тысячи человек захотели взглянуть на акваторию пролива Малое Море с островами, на недавно открывшийся парк ледовых скульптур из наплесков на скалах неподалёку от скалы Шаманка (0+). Локация набирает популярность у фотографов и семей с детьми: большинство скульптур созданы по мотивам сказок народов севера и сочетают в себе природное начало и искусство ледопластики.



Маршруты на Кругобайкальской железной дороге — например, «Тёмная Падь Старая Ангасолка» традиционно наполняются в конце февраля – начале марта. Именно в это время «Золотую пряжку» можно без спешки рассмотреть с акватории озера и прогуляться по льду вплоть до посёлка Слюдянка, при этом опасаясь встретиться с хозяином тайги. Маршрут наполняется в основном организованными группами туристов с численностью в десятки человек каждая.



- В связи с ростом туристического потока государственные инспекторы в области охраны окружающей среды усиливают контроль на маршрутах и призывают посетителей Прибайкальского национального парка соблюдать правила поведения на особо охраняемой природной территории, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



