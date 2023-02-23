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В Чите празднуют начало Белого месяца

В Чите празднуют начало Белого месяца
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На центральной площади города проходят праздничные мероприятия

Сегодня, 23 февраля, в Чите проходят мероприятия, посвящённые празднованию Белого месяца. С 12:00 до 19:00 на площади имени Ленина работает праздничная ярмарка (0+). С 15:00 до 19:00 здесь будет проведена развлекательно-культурная программа (6+), приуроченная к Сагаалгану.

Ранее на мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев состоялся митинг в честь Дня защитника Отечества. После возложения венков здесь торжественным маршем прошли парадные расчёты военнослужащих Читинского гарнизона.

Масленицу в столице Забайкалья начали праздновать с 22 февраля. 26 февраля на площади имени Ленина с 14:00 до 17:00 пройдёт праздничная программа (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации города Чита.
Чита Сагаалган Праздники день защитника Отечества Масленица

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