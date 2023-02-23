В Чите празднуют начало Белого месяца

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На центральной площади города проходят праздничные мероприятия



Сегодня, 23 февраля, в Чите проходят мероприятия, посвящённые празднованию Белого месяца. С 12:00 до 19:00 на площади имени Ленина работает праздничная ярмарка (0+). С 15:00 до 19:00 здесь будет проведена развлекательно-культурная программа (6+), приуроченная к Сагаалгану.



Ранее на мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев состоялся митинг в честь Дня защитника Отечества. После возложения венков здесь торжественным маршем прошли парадные расчёты военнослужащих Читинского гарнизона.



Масленицу в столице Забайкалья начали праздновать с 22 февраля. 26 февраля на площади имени Ленина с 14:00 до 17:00 пройдёт праздничная программа (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации города Чита.

