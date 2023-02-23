Обряд будет исполнен мужчинами
26 февраля в Иркутской области состоится тайлган «Харгын Хоёр Yбгэдтэ». Это большой обряд поклонения двум священным старцам, которые в шаманском пантеоне являются покровителями в дороге. Он ежегодно проводится для водителей транспортных средств, для путешественников перед дальней поездкой, а также для военнослужащих.
- В 2023 году молебен будет посвящён в том числе и нашим землякам, которые участвуют в специальной военной операции на Украине, чтобы божества покровительствовали им и присматривали за ними в пути, - сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.
Желающим принять участие в этом религиозном событии при себе необходимо иметь список семьи согласно форме. Кроме пожертвований, нужны такие атрибуты для подношений, как тарасун, молоко, саламат и заваренный чай.
Местом сбора станет перекрёсток Капсал — Майск. Женщины также могут присутствовать вблизи от участников, обряд исполняют мужчины.
Желающим участвовать в обряде, которые не могут присутствовать лично, списки семей можно направлять на официальный адрес электронной почты совета шаманских общин Иркутской области: [email protected]
В Иркутской области проведут тайлган «Харгын Хоёр Yбгэдтэ»
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