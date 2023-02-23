Улан-Удэ примет фестиваль бурятских игр

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Он состоится в последний день зимы



28 февраля в Улан-Удэ пройдёт фестиваль традиционных бурятских игр «Амар мэндэ!». Местом проведения мероприятия станет ресторан «Бурятия».



Принять участие могут организации индустрии гостеприимства (команда из 5 человек) и семьи (команда из 3 человек). Форма одежды – национальная или стилизованная национальная. Для участия необходима регистрация.



Фестиваль пройдёт в виде состязаний по традиционным бурятским играм: «Шагай наадан» («Мори урилдаан», «Няhалалга»), «Тэбэк сохихо» (зоска), «Баргай наадан» и «Урагшаа».



Главным призом станет подарочный сертификат, сообщает пресс-служба министерства туризма РБ.



Возрастное ограничение: 6+.

