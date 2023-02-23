Для слушателей прозвучат произведения зарубежных и отечественных композиторов
10 марта в столице Бурятии состоится концерт класса известного педагога вокального искусства Вячеслава Елбаева, преподавателя колледжа искусств имени П.И. Чайковского. Мероприятие состоится в концертном зале колледжа.
- Вячеслав Баяндаевич воспитал несколько поколений талантливых оперных артистов. Ученики Вячеслава Баяндаевича побеждают на престижных вокальных конкурсах, поют на сценах лучших российских театров, с лёгкостью осваивают сложнейшие партии мирового оперного репертуара. Среди них Чингис Аюшеев, Михаил Пирогов, Мэргэн Санданов, Дмитрий Барташкин и многие другие, - сообщили в пресс-службе учебного заведения.
В концертной программе прозвучат популярные классические произведения зарубежных, русских, советских и бурятских композиторов.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ пройдёт концерт вокального класса Вячеслава Елбаева
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