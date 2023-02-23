В Бурятии почтили память погибших солдат

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с митинга в честь Дня защитника Отечества



23 февраля, в День защитника Отечества, в Улан-Удэ прошёл митинг у мемориала «Ровесникам, ушедшим бой».



- Дорогие земляки, всех с Днём защитника Отечества. Постоянно, столетиями и в современное время наша страна подвергается тем или иным угрозам, тем или иным нападкам. И всегда на защите стоят её патриоты, воины, герои. С Днём защитника Отечества! - обратился к присутствующим глава Бурятии Алексей Цыденов.



Участники митинга почтили память погибших солдат минутой молчания и возложили цветы и венки, сообщает пресс-служба главы и правительства РБ.

