«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с митинга в честь Дня защитника Отечества
23 февраля, в День защитника Отечества, в Улан-Удэ прошёл митинг у мемориала «Ровесникам, ушедшим бой».
- Дорогие земляки, всех с Днём защитника Отечества. Постоянно, столетиями и в современное время наша страна подвергается тем или иным угрозам, тем или иным нападкам. И всегда на защите стоят её патриоты, воины, герои. С Днём защитника Отечества! - обратился к присутствующим глава Бурятии Алексей Цыденов.
Участники митинга почтили память погибших солдат минутой молчания и возложили цветы и венки, сообщает пресс-служба главы и правительства РБ.
В Бурятии почтили память погибших солдат
Общество, Фото:
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