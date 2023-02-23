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В Бурятии откроют первый «Фермерский островок»

В Бурятии откроют первый «Фермерский островок»
Общество,  Фото:pixabay.com
В рамках открытия состоится дегустация деликатесов

27 февраля в Бурятии откроется первый «Фермерский островок» – специализированный магазин с фермерской продукцией. На открытии жители и гости Улан-Удэ смогут попробовать деликатесы от местных производителей в рамках проводимой дегустации, а предприниматели договориться о поставках своей продукции в «Фермерский островок».

- «Фермерские островки» развиваются в соответствии с нацпроектом по поддержке малого и среднего бизнеса, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Реализацию проекта в Бурятии осуществляет правительство республики и корпорация МСП, - сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РБ.

«Фермерский островок» расположен по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Жердева д. 42б, к. 1. Торжественное открытие состоится в 14:00.

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Бурятия магазин торговля сельское хозяйство

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