Дети Бурятии нарисовали своих героев

Общество, Фото: пресс-служба правительства РБ

В республике назвали имена победителей творческого конкурса



В Бурятии объявлены результаты республиканского творческого конкурса «Герои Бурятии». На конкурс поступило более 300 работ.



Определены победители в номинациях.



Номинация «Рисунок» (возрастная группа 10-12 лет)

1 место – Ксения Х.;

2 место – Софья С.;

3 место – Егор К.



Номинация «Рисунок» (возрастная группа 13-15 лет)

1 место – Лыгжима Б.;

2 место – Андрей Б.;

3 место – Эльвира Я.



Номинация «Социальный видеоролик» (возрастная группа 16-17 лет)

1 место – Батыр Д.;

2 место – Дарима Б.;

3 место – Арина Т.



Победители будут награждены дипломами и сертификатами на покупку техники.



Помимо победителей, оргкомитет отметил ещё несколько работ. Ребята будут награждены сертификатами от партнёров конкурса. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.

