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Дети Бурятии нарисовали своих героев

Дети Бурятии нарисовали своих героев
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
В республике назвали имена победителей творческого конкурса

В Бурятии объявлены результаты республиканского творческого конкурса «Герои Бурятии». На конкурс поступило более 300 работ.

Определены победители в номинациях.

Номинация «Рисунок» (возрастная группа 10-12 лет)
1 место – Ксения Х.;
2 место – Софья С.;
3 место – Егор К.

Номинация «Рисунок» (возрастная группа 13-15 лет)
1 место – Лыгжима Б.;
2 место – Андрей Б.;
3 место – Эльвира Я.

Номинация «Социальный видеоролик» (возрастная группа 16-17 лет)
1 место – Батыр Д.;
2 место – Дарима Б.;
3 место – Арина Т.

Победители будут награждены дипломами и сертификатами на покупку техники.

Помимо победителей, оргкомитет отметил ещё несколько работ. Ребята будут награждены сертификатами от партнёров конкурса. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.
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