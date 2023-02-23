Дети Бурятии нарисовали своих героев

В республике назвали имена победителей творческого конкурса
В Бурятии объявлены результаты республиканского творческого конкурса «Герои Бурятии». На конкурс поступило более 300 работ.
Определены победители в номинациях.
Номинация «Рисунок» (возрастная группа 10-12 лет)
1 место – Ксения Х.;
2 место – Софья С.;
3 место – Егор К.
Номинация «Рисунок» (возрастная группа 13-15 лет)
1 место – Лыгжима Б.;
2 место – Андрей Б.;
3 место – Эльвира Я.
Номинация «Социальный видеоролик» (возрастная группа 16-17 лет)
1 место – Батыр Д.;
2 место – Дарима Б.;
3 место – Арина Т.
Победители будут награждены дипломами и сертификатами на покупку техники.
Помимо победителей, оргкомитет отметил ещё несколько работ. Ребята будут награждены сертификатами от партнёров конкурса. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.
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