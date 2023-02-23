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Лыжники Бурятии выиграли дальневосточную спартакиаду МЧС

Лыжники Бурятии выиграли дальневосточную спартакиаду МЧС
Общество,  Фото:пресс-служба ГУ МЧС России по РБ
Соревнования проходили в Камчатском крае

22 февраля на Камчатке прошла спартакиада МЧС России по лыжным гонкам. На биатлонном комплексе имени Фатьянова встретились 11 команд из главных управлений Дальневосточного федерального округа.

Состязания проходили как в личных первенствах, так и в командной эстафете. Дистанция у женщин была три километра, мужчины бежали пять километров. Также участники делились в забегах по возрастным категориям.

- Погода стоит прекрасная, настроение замечательное, настрой боевой, несмотря на то, что в лыжном спорте я любитель. Надеюсь победить и занять призовое место, — поделился своими эмоциями заместитель начальника отдела организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ главного управления МЧС России по Республике Бурятия Дмитрий Луценко.

По итогам соревнований в командном первенстве первое место завоевала Бурятия, второе — Хабаровский край, а «бронзу» взяла команда из Приморья.

В личном первенстве лидерами стали лыжницы команды главного управления МЧС России по Республике Бурятия. Татьяна Нечаева стала первой в категории «женщины до 35 лет». Анна Царькова – в категории «женщины старше 35 лет».

Лидеры прошедших соревнований будут представлять Дальневосточный федеральный округ на всероссийских соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РБ, ссылаясь на своих камчатских коллег.
МЧС Бурятия спорт спартакиада лыжные гонки

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