Соревнования проходили в Камчатском крае
22 февраля на Камчатке прошла спартакиада МЧС России по лыжным гонкам. На биатлонном комплексе имени Фатьянова встретились 11 команд из главных управлений Дальневосточного федерального округа.
Состязания проходили как в личных первенствах, так и в командной эстафете. Дистанция у женщин была три километра, мужчины бежали пять километров. Также участники делились в забегах по возрастным категориям.
- Погода стоит прекрасная, настроение замечательное, настрой боевой, несмотря на то, что в лыжном спорте я любитель. Надеюсь победить и занять призовое место, — поделился своими эмоциями заместитель начальника отдела организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ главного управления МЧС России по Республике Бурятия Дмитрий Луценко.
По итогам соревнований в командном первенстве первое место завоевала Бурятия, второе — Хабаровский край, а «бронзу» взяла команда из Приморья.
В личном первенстве лидерами стали лыжницы команды главного управления МЧС России по Республике Бурятия. Татьяна Нечаева стала первой в категории «женщины до 35 лет». Анна Царькова – в категории «женщины старше 35 лет».
Лидеры прошедших соревнований будут представлять Дальневосточный федеральный округ на всероссийских соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РБ, ссылаясь на своих камчатских коллег.
Лыжники Бурятии выиграли дальневосточную спартакиаду МЧС
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В рамках открытия состоится дегустация деликатесов
В республике назвали имена победителей творческого конкурса
Соревнования проходили в Камчатском крае
Республика примет фольклорный фестиваль «Түүдэгэй наадан»
В рамках мероприятия на льду озера состоится массовая церемония регистрации брака
«Самые тёплые слова сегодня хочется сказать вашим семьям», - говорится в поздравлении
В столице Бурятии осадков не ожидается
Предварительные заявки принимаются по 23 февраля
Заявки принимаются до 25 мая
В соревнованиях примут участие спортсмены из других регионов
Она состоится летом в Чите
Локации для программы нашли в Прибайкальском нацпарке
Городской детский конкурс прошёл в столице Бурятии накануне Сагаалгана
Теперь получить информацию можно по телефону: 8-800-100-00-01
Ритуал вывешивания хии моринов прошёл в дацане Ринпоче Багша