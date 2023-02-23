В Улан-Удэ командование 11-й десантно-штурмовой бригады поздравило с Днём защитника Отечества

Временно исполняющий обязанности командира войсковой части

гвардии подполковник И.Н. Яровенко»

11-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада поздравила с Днём защитника Отечества. В поздравлении говорится:«Уважаемые офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты, дорогие ветераны, боевые друзья!Командование войсковой части поздравляет вас с Днём защитника Отечества!В этот праздничный день мы вспоминаем героические подвиги и мужество воинов России, мощь и славу русского оружия, которые из века в век были и остаются неотъемлемой частью величия государства Российского.День защитника Отечества – это день воинской славы, день славных побед, которые сыграли решающую роль в истории России.В нашем Отечестве воины всегда пользовались неизменной любовью народа, а трудная и опасная профессия «Родину защищать» всегда считалась одной из самых почётных и благородных. Из поколения в поколение передавался кодекс чести российского воинства. Такие его ценности, как любовь к Родине и воинский долг, стали священными для всех защитников Отечества.Сегодня мы отдаём дань уважения всем защитникам Отечества, участникам специальной военной операции, кто своим самоотверженным трудом вносит достойный вклад в укрепление обороноспособности и безопасности нашей страны.Самоотверженность, мужество и профессионализм гвардейцев десантников завоевали уважение и любовь у россиян.Самые тёплые слова сегодня хочется сказать вашим семьям. Нет женщин более преданных и самоотверженных, чем ваши матери и жены. Все тяготы армейской жизни они переносят наравне с вами.Выражаю слова благодарности за ваш ратный труд, доблесть и преданность войскам и нашей Родине – Российской Федерации!