В Улан-Удэ верующие запустили «коней удачи»







видео Сергея Тарасенко Хии морин печатается одного цвета, соответствующего году рождения, и крепится сбоку. И четырёх цветов: синий – год Мыши, Дракона, Обезьяны, жёлтый – год Тигра, Коня, Собаки, белый – год Коровы, Змеи, Курицы, зелёный – год Зайца, Овцы, Свиньи.



В особо трудных случаях или перед важными делами иногда рекомендуется вывешивать количество хии моринов, соответствующее возрасту. Нельзя вывешивать флажки ниже пояса. Считается, чем выше, тем лучше. Определённое значение имеет и направление.



Хии морин печатается одного цвета, соответствующего году рождения, и крепится сбоку. И четырёх цветов: синий – год Мыши, Дракона, Обезьяны, жёлтый – год Тигра, Коня, Собаки, белый – год Коровы, Змеи, Курицы, зелёный – год Зайца, Овцы, Свиньи.В особо трудных случаях или перед важными делами иногда рекомендуется вывешивать количество хии моринов, соответствующее возрасту. Нельзя вывешивать флажки ниже пояса. Считается, чем выше, тем лучше. Определённое значение имеет и направление.

На второй день празднования Сагаалгана принято вывешивать хии морин. В дацане Ринпоче Багша», который находится на Лысой горе в Улан-Удэ, сегодня верующие запустили «коней удачи».Ламы проводят специальный ритуал освящения флажков ветра удачи – «Хии морин сан». «Конь ветра удачи» – это символ, показывающий состояние благополучия человека.