В Улан-Удэ верующие запустили «коней удачи»

Ритуал вывешивания хии моринов прошёл в дацане Ринпоче Багша
На второй день празднования Сагаалгана принято вывешивать хии морин. В дацане Ринпоче Багша», который находится на Лысой горе в Улан-Удэ, сегодня верующие запустили «коней удачи».
Ламы проводят специальный ритуал освящения флажков ветра удачи – «Хии морин сан». «Конь ветра удачи» – это символ, показывающий состояние благополучия человека.
видео Сергея Тарасенко
Хии морин печатается одного цвета, соответствующего году рождения, и крепится сбоку. И четырёх цветов: синий – год Мыши, Дракона, Обезьяны, жёлтый – год Тигра, Коня, Собаки, белый – год Коровы, Змеи, Курицы, зелёный – год Зайца, Овцы, Свиньи.
В особо трудных случаях или перед важными делами иногда рекомендуется вывешивать количество хии моринов, соответствующее возрасту. Нельзя вывешивать флажки ниже пояса. Считается, чем выше, тем лучше. Определённое значение имеет и направление.
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Ритуал вывешивания хии моринов прошёл в дацане Ринпоче Багша
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