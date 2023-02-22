В соседнем государстве Новый год по лунному календарю встречают по-домашнему
21 февраля в Монголии отмечали Цагаан Сар. Это более семейный праздник в отличие от Бурятии, которая с размахом отмечает Сагаалган, никаких массовых мероприятий здесь не проводится.
В честь праздника здесь три рабочих дня объявили выходными. Не работают большинство магазинов, кафе и развлекательных центров.
Людей на улице мало, однако машин много - все спешат к родным поздравить и вручить подарки.
- Золголт – это самый важный обряд Белого месяца. У монголов до сих пор существует поверье: чем больше гостей посетит дом или юрту в первый день Нового года, тем счастливее будет наступающий год – на этот раз Год Водяного Кролика, - рассказал «Байкал-Daily» турист из Монголии.
Каждый вручает подарки по своему бюджету. В последнее время чаще стали дарить деньги.
Монголия отметила Цагаан Сар
Общество, Фото:
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