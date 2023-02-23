В столице Бурятии осадков не ожидается
По данным Бурятского гидрометцентра, в четверг, 23 февраля по республике переменная облачность, днём преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура днём -3,-8, местами -10,-15.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура днём -5,-7.
В Улан-Удэ днём до -7 градусов
Общество, Фото:
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Общество, 23.02.2023
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