В Улан-Удэ днём до -7 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В столице Бурятии осадков не ожидается



По данным Бурятского гидрометцентра, в четверг, 23 февраля по республике переменная облачность, днём преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура днём -3,-8, местами -10,-15.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура днём -5,-7.

