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В Забайкалье покусанному собакой мальчику выплатят 10 тысяч

В Забайкалье покусанному собакой мальчику выплатят 10 тысяч
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ситуация возникла по вине местного муниципалитета

Прокуратура Агинского района по Забайкальскому краю провела проверку по обращению жительницы районного центра о принятии мер в связи с нападением безнадзорной собаки на её ребёнка.

Инцидент произошёл в мае 2022 года в посёлке Агинское.

- На шестилетнего мальчика напала безнадзорная собака и укусила его в левую голень, не причинив вреда здоровью. Указанная ситуация возникла из-за непринятия муниципалитетом должных мер по отлову животных без владельцев, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Забайкальскому краю.

Прокуратура направила в суд о взыскании с местных властей компенсации морального вреда, причинённого ребёнку укусом собаки.

Суд удовлетворил иск и взыскал с ответчика 10 тысяч рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.


Забайкальский край прокуратура собаки

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