Ситуация возникла по вине местного муниципалитета
Прокуратура Агинского района по Забайкальскому краю провела проверку по обращению жительницы районного центра о принятии мер в связи с нападением безнадзорной собаки на её ребёнка.
Инцидент произошёл в мае 2022 года в посёлке Агинское.
- На шестилетнего мальчика напала безнадзорная собака и укусила его в левую голень, не причинив вреда здоровью. Указанная ситуация возникла из-за непринятия муниципалитетом должных мер по отлову животных без владельцев, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Забайкальскому краю.
Прокуратура направила в суд о взыскании с местных властей компенсации морального вреда, причинённого ребёнку укусом собаки.
Суд удовлетворил иск и взыскал с ответчика 10 тысяч рублей.
Решение суда не вступило в законную силу.
В Забайкалье покусанному собакой мальчику выплатят 10 тысяч
Общество, Фото:
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