В Забайкалье покусанному собакой мальчику выплатят 10 тысяч

Ситуация возникла по вине местного муниципалитета



Прокуратура Агинского района по Забайкальскому краю провела проверку по обращению жительницы районного центра о принятии мер в связи с нападением безнадзорной собаки на её ребёнка.



Инцидент произошёл в мае 2022 года в посёлке Агинское.



- На шестилетнего мальчика напала безнадзорная собака и укусила его в левую голень, не причинив вреда здоровью. Указанная ситуация возникла из-за непринятия муниципалитетом должных мер по отлову животных без владельцев, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Забайкальскому краю.



Прокуратура направила в суд о взыскании с местных властей компенсации морального вреда, причинённого ребёнку укусом собаки.



Суд удовлетворил иск и взыскал с ответчика 10 тысяч рублей.



Решение суда не вступило в законную силу.





