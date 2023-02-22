В Бурятии жители Гусиноозёрска жалуются на соседей-собачников

В одной из квартир они насчитали более десяти псов







Жильцы одного из многоквартирных домов в Гусиноозёрске поинтересовались в местном вайбер-чате «Селенга-инфо.24/7», куда сообщить о соседях, которые держат у себя очень много собак. Люди заявили, что их там более десяти.Заместитель главы города по ЖКХ и строительству Елена Брикова пояснила: если со стороны владельцев псов есть какие-либо нарушения, необходимо обратиться в администрацию с соответствующим заявлением. Специалист проведёт с хозяевами животных профилактическую беседу и подготовит материалы, которые рассмотрит административная комиссия Селенгинского района.Власти напомнили: несоблюдение правил регистрации домашних животных чревато штрафом. Его размер, согласно республиканскому закону, колеблется от 3 до 5 тысяч рублей для физических, от 5 до 10 тысяч – для должностных и от 10 до 20 тысяч – для юридических лиц.