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71 процент женщин в России считают своих мужей настоящими мужчинами

71 процент женщин в России считают своих мужей настоящими мужчинами
Общество,  Фото:pixabay.com.
Опрос провёл один из российских банков в преддверии Дня защитника Отечества

Большинство россиянок считают, что их мужья соответствуют критериям настоящего мужчины, при этом уровень желаемого дохода у мужчин они оценивают в 50-150 тысяч рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование одного из российских банков.

Организаторы опроса постарались ответить на актуальные вопросы: считает ли российская женщина своего мужа настоящим мужчиной, какие качества мужчины самые важные, и сколько должен зарабатывать мужчина.

- Около 71% женщин считают, что их муж соответствует критериям настоящего мужчины, при этом 9% - что не соответствует. Ещё 8% женщин затруднились ответить на этот вопрос, а остальные 12% не замужем, - говорится в исследовании.

При этом 72% мужчин заявили, что они сами соответствуют критериям настоящего мужчины, а около 6% самокритично признали, что не соответствуют. В то же время каждый пятый (22%) россиянин затруднился с ответом.

Самыми важными качествами мужчины большинство опрошенных россиянок и россиян назвали любовь и заботу о близких, честность и порядочность, а также мужество. Также среди качеств опрошенные называли доброту, ум и чувство юмора.

Что касается желаемого уровня доходов со стороны мужчины, то по мнению 12% россиянок и 15% россиян, мужчины должны зарабатывать не менее 50 тысяч рублей в месяц.

Примерно 10% россиянок и 6% россиян оценили необходимый доход для мужчины в 150-200 тысяч рублей, а 11% женщин и 8% мужчин - свыше 200 тысяч рублей в месяц.

Интересно, что большинство граждан России (48% женщин и 64% мужчин) считают, что главой семьи является мужчина. При этом 42% женщин и 32% мужчин выступили за равноправие в семье, а 7% женщин и 1% мужчин поставили во главу семьи женщину. По 3% женщин и мужчин полагают, что главы семьи вообще не существует.

Исследование среди россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.



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