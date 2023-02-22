Принимаются заявки от учеников с 5 по 11 классы
Молодёжный центр при минспорта Бурятии объявил долгожданный набор на смену в 2023 в международный лагерь «Артек».
- В МДЦ «Артек» в осенне-зимне-весенний период принимаются ученики с 5 по 11 классы (в период смены ребёнку не должно исполниться 18 лет). В летний период (с июня по август) – дети с 8 до 17 лет включительно,- сообщает молодёжный центр.
Чтобы получить бесплатную путёвку по квоте, школьнику необходимо пройти регистрацию в системе на сайте АРТЕК.ДЕТИ. Затем после регистрации в личном кабинете ребёнок должен заполнить свой профиль, добавить достижения (грамоты, дипломы и т.д.) за последние три года и подать заявку на путёвку.
Узнать подробную информацию о путёвке можно в отделе детского отдыха Министерства спорта и молодёжной политики республики РБ по тел.:8(3012)21-07-74 - Виктория Геннадьевна Дондокова.
Также на сайте центра «Артек» artek.org в разделе «Информация для родителей» можно ознакомиться с инструкцией по заполнению заявки.
Как сообщал «Байкал-Daily», что набор также ведётся в детский центр «Смена» и «Океан» по квоте от республики.
В Бурятии набирают школьников в международный лагерь «Артек»
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