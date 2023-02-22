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Бурятия вошла в число приоритетных регионов для развития туризма

Бурятия вошла в число приоритетных регионов для развития туризма
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Дмитрий Чернышенко определил главные направления развития туризма на Дальнем Востоке

Накануне в Камчатском крае начал работу третий Всероссийский туристический форум «Дальний Восток – зима открытий», на котором вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко обозначил ключевые приоритеты развития туризма на Дальнем Востоке.

- Субъекты Дальневосточного федерального округа активно участвуют в реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Это один из самых больших по территории округов России с уникальными природными условиями и высоким потенциалом для развития всех видов туризма. Регионы привлекают сюда туристов со всего мира, и это подтверждает рост турпотока на Дальний Восток по итогам 2022 года. Ожидаем, что в этом году он достигнет допандемийных показателей, – отметил он.

Дмитрий Чернышенко рассказал о том, какие меры господдержки получили проекты по туризму в регионах Дальнего Востока в 2022 году. В Бурятии, Камчатском и Приморском краях появились 500 модульных некапитальных средств размещения – на их строительство было выделено 700 млн рублей из федерального бюджета. В этом году поддержка регионального туристического бизнеса будет продолжена, подчеркнул вице-премьер.

Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятия получила 300 млн. рублей на 19 проектов по строительству модульных отелей. Первый модульный отель уже открылся в начале года, остальные готовятся к открытию.

Также по словам вице-премьера более 400 млн. рублей было выделено в этом году на проектирование туристского кода города во Владивостоке и Улан-Удэ.

Кроме того, субъекты ДФО получит в этом году гранты на создание кемпингов и автокемпингов, развитие пляжей и национальных туристических маршрутов, закупку туристического оборудования. Бурятия планирует благоустроить 5 пляжных зон.

Дмитрий Чернышенко также отметил туристические проекты, реализуемые АО «Корпорация Туризм.РФ» совместно с инвесторами, – «Три вулкана» в Камчатском крае, строительство гостиничных комплексов в Хабаровском крае, Якутии, Бурятии, Приморском крае и Магаданской области.


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