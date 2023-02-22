Мера вступит в силу с 1 сентября 2023 года
В Бурятии владельцев скота в этом году обяжут регистрировать животных. Такие поправки вносятся в закон о ветеринарии, сообщает республиканское управление ветеринарии.
Как объясняют инициаторы поправок, закон стал необходимостью в связи с текущей ситуацией по болезням животных в России. Ежегодно бюджет страны терпит убытки из-за вспышек болезней животных. Так, например, только африканская чума свиней более 15 лет является угрозой для развития свиноводческой отрасли в стране. Только в 2021 году африканская чума свиней принесла ущерб для экономики России в размере в 1,9 млрд. рублей.
Такие вспышки несут прямой и косвенный ущерб. К прямому ущербу от этой болезни животных относится падеж и уничтожение больных и контактных животных, а также убытки от вынужденного убоя свиней в угрожаемой зоне в установленном радиусе от очага заражения.
Косвенный ущерб включает затраты на проведение карантинных мероприятий, лабораторных исследований, компенсационные выплаты населению за изъятых животных и полученной от них продукции свиноводства, потери бюджета, связанные с сокращением поступлений налогов и другое.
Теперь согласно закону теперь владелец сельскохозяйственных животных (скот, птица) будет обязан чипировать или бирковать животное уникальным буквенно-цифровым номером и передавать данные в федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии.
В Бурятии владельцев скота обяжут регистрировать животных
Общество, Фото:
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