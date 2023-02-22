В Улан-Удэ уничтожили сухой творог и мясо, ввезённые из Монголии

Пассажиры привезли продукцию в ручной клади



С начала 2023 года в международном аэропорту города Улан-Удэ «Байкал» при досмотре ручной клади и багажа пассажиров из Монголии выявлено 10 случаев нарушений законодательства в области ветеринарии.



Пассажиры из Монголии ввезли более 15 кг сухого творога и мясной продукции. Изделия уничтожили, владельцы груза привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ.



- В Монголии сложная эпизоотическая ситуация по ряду трансграничных и особо опасных болезней животных, по таким заболеваниям как африканская чума свиней, ящур, заразный узелковый дерматит оспа овец и коз, чума мелких жвачных, и в связи с этим Монголия не имеет официального признания статусов благополучия согласно Кодексу здоровья наземных животных, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Управление напоминает, что ввоз продукции животного происхождения из Монголии в Российскую Федерацию в ручной клади запрещён.



