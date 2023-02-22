Турчак озвучил основную мысль послания президента

На 18-м послании президента России Владимира Путина были рассмотрены вопросы, посвящённые социальной поддержке, поддержке участников СВО и их семей, повышению МРОТ, развитию регионов, в том числе новых, а также внешней политике РФ, экономике, образованию и другим сферам



Президент рассказал, что сейчас необходима поддержка тем семьям, которые потеряли своих родных в зоне СВО. В связи с этим нужно поддержать их детей, дать им образование и профессию. Кроме того, он поручил сформировать специальный государственный фонд адресной помощи семьям погибших и ветеранам СВО.



Также Путин предложил, чтобы военнослужащие, которые принимают участие в СВО, воспользовались отпуском продолжительностью от двух недель два раза в год, не учитывая время на дорогу.



Помимо этого, глава России сообщил, что минимальный размер оплаты труда с начала 2024 года будет составлять 19 242 рубля. При этом размер социального налогового вычета увеличится.



Регионы РФ смогут получить деньги на нацпроекты, зарезервированные на следующий год, посредством беспроцентных казначейских кредитов.



Также глава государства подчеркнул, что на инфраструктуру влияние окажет продолжение программы социальной газификации. Её реализует «Единая Россия» вместе с «Газпромом». Теперь для граждан страны она будет действовать постоянно, подчеркнул Путин.



Президент отметил, что в ходе программы капитального ремонта школ до конца 2023 года будет приведено в порядок около 3,5 тысячи зданий. Данная программа реализуется «Единой Россией» и Минпросвещения.



Чтобы и дальше развивать систему образования, нужно вернуться к обычной для государства базовой подготовке специалистов с высшим образованием, заявил Путин.



Особое внимание лидер страны уделил увеличению кадрового потенциала армии и флота.



Также по завершении мероприятия Путин акцентировал внимание на поддержке фронта и участии в этом наших граждан.



На сайте er.ru приводятся слова секретаря генсовета «Единой России», который, комментируя итоги послания, сообщил, что сегодня вся страна сплотилась ради общей цели.

- Главная мысль послания президента: «Народ и армия едины». И только так мы победим! - заключил Турчак.

