Дартсмены Бурятии успешно выступили на чемпионате ДФО

Общество, Фото: федерация дартс России по РБ

Алла Эрдыниева завоевала «золото» соревнований



18 и 19 февраля в Хабаровске прошёл чемпионат Дальневосточного федерального округа по дартсу. За чемпионское звание боролись 88 мужчин и 52 женщины из Бурятии, Якутии, Амурской области, Приморского, Хабаровского и Забайкальского краёв.



Были разыграны медали в одиночных, парных и командных разрядах среди мужчин и женщин, а также в миксте. Также в рамках первенства были определены самые меткие юниоры и юниорки.



Успешно выступили на соревнованиях спортсмены Бурятии. У женщин в личном разряде титул чемпиона завоевала Алла Эрдыниева. Третье место заняла Марианна Цыренжапова. Также Алла Эрдыниева и Марианна Цыренжапова стали вторыми в парном разряде у женщин.



Кроме этого, Аюша П. стал серебряным медалистом среди юниоров. Об этом сообщает федерация дартс России по РБ.

