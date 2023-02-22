Алла Эрдыниева завоевала «золото» соревнований
18 и 19 февраля в Хабаровске прошёл чемпионат Дальневосточного федерального округа по дартсу. За чемпионское звание боролись 88 мужчин и 52 женщины из Бурятии, Якутии, Амурской области, Приморского, Хабаровского и Забайкальского краёв.
Были разыграны медали в одиночных, парных и командных разрядах среди мужчин и женщин, а также в миксте. Также в рамках первенства были определены самые меткие юниоры и юниорки.
Успешно выступили на соревнованиях спортсмены Бурятии. У женщин в личном разряде титул чемпиона завоевала Алла Эрдыниева. Третье место заняла Марианна Цыренжапова. Также Алла Эрдыниева и Марианна Цыренжапова стали вторыми в парном разряде у женщин.
Кроме этого, Аюша П. стал серебряным медалистом среди юниоров. Об этом сообщает федерация дартс России по РБ.
Дартсмены Бурятии успешно выступили на чемпионате ДФО
Общество, Фото:
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